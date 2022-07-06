Европарламент признал энергию атома и газа экологически чистой

Европарламент одобрил предложения Еврокомиссии считать ядерную энергетику и сжигание природного газа устойчивыми источниками энергии. Значительное большинство депутатов проголосовали в Страсбурге за то, чтобы включить атомные и газовые электростанции в список объектов таксономики, то есть экономики, инвестиции в которую не вредят климату, но приносят большие доходы в виде налогов, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Евросоюз намерен к 2050 году достичь климатической нейтральности. На переходный период Брюссель допускает использование атомных реакторов и газовых печей, поскольку они не выбрасывают много углекислого газа. Но защитники окружающей среды утверждают, что эта инициатива призвана скрыть неспособность ЕС стать экологически чистым в намеченные сроки.

Таксономику поддерживают прежде всего Франция и Германия, которые сильно зависят от, соответственно, атомных и газовых электростанций.

Учреждения ЕС объявили "таксономику" словом 2022 года, а журналисты назвали её самым непонятным и неблагозвучным термином.