https://news.day.az/world/1476932.html Крупный пожар на окраине Рима - ВИДЕО
Крупный пожар на окраине Рима - ВИДЕО
Крупный пожар произошёл на окраине Рима. Пламя, подгоняемое сильным ветром, за короткое время охватило огромную площадь в районе известного парка Пинета Саккетти на северо-западе итальянской столицы, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
Борьбу с огнём усложняла 30-градусная жара. На тушение ушло больше 10 часов. Пострадавших нет, но жителей домов, расположенных в этой зоне, на ночь эвакуировали. В свои дома они смогли вернуться только утром.
Неделю назад в этой же части Рима произошло крупное возгорание. Десятки людей с жалобами на удущье обратились за медицинской помощью.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре