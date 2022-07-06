Крупный пожар на окраине Рима

Крупный пожар произошёл на окраине Рима. Пламя, подгоняемое сильным ветром, за короткое время охватило огромную площадь в районе известного парка Пинета Саккетти на северо-западе итальянской столицы, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Борьбу с огнём усложняла 30-градусная жара. На тушение ушло больше 10 часов. Пострадавших нет, но жителей домов, расположенных в этой зоне, на ночь эвакуировали. В свои дома они смогли вернуться только утром.

Неделю назад в этой же части Рима произошло крупное возгорание. Десятки людей с жалобами на удущье обратились за медицинской помощью.