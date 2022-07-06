Австрия оспорит решение ЕК о признании атома и газа зелеными источниками энергии

Австрия направит официальный запрос в Суд Европейского союза (ЕС) об аннулировании решения Еврокомиссии (ЕК) о признании атома и газа зелеными источниками энергии. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении министра по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий республики Леоноре Гевесслер, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В последние недели мы интенсивно готовились к подобному развитию событий и подадим официальный запрос в Суд ЕС об аннулировании [данного решения] <...> в установленный законом срок, - указала она. - В следующие недели и месяцы мы займемся тем, чтобы собрать больше сторонников". По словам министра, Австрии уже удалось добиться поддержки Люксембурга.

В феврале ЕК классифицировала атомную и газовую энергетику как "переходные зеленые источники энергии", приняв "Таксономию ЕС" - классификацию видов экономической деятельности с точки зрения их соответствия требованиям построения безуглеродной экономики. Согласно этому документу, новые инвестиции в атомные электростанции разрешены до 2045 года, в газовую инфраструктуру - до 2030 года. В Австрии не согласились с подобными оценками, отметив, что данное решение "не основано на научных данных, безответственно и ставит под угрозу будущие поколения".

Совету ЕС и Европарламенту было дано четыре месяца, чтобы изучить детали "Таксономии" и высказать возражения. 5 июля СМИ сообщали о том, что ЕП отказался заблокировать "Таксономию".