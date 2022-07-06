Глава МИД Ирана потребовал от США гарантий по ядерной сделке

"У нас нет дополнительных требований по Совместному всеобъемлющему плану действий".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хусейн Амир Абдуллахиан на пресс-конференции со своим катарским коллегой.

Он подчеркнул, что они полны решимости достичь хорошего и прочного соглашения по иранской ядерной программе со странами "шестерки", и нет никаких дополнительных требований по Совместному всеобъемлющему плану действий, как об этом утверждают США.

"Наши переговоры ведутся на основании Совместного всеобъемлющего плана действий. В ходе переговоров мы заявили американской стороне, что должно быть устранено всё, что препятствует экономическим интересам Ирана".

Он отметил, что США должны взять на себя обязательство, что Иран будет использовать все преимущества договора 2015 года.

"Это то, что американская сторона до сих пор не может нам гарантировать", - сказал он.

Напомним, министр иностранных дел Ирана принял прибывшего в Тегеран заместителя премьер-министра и министра иностранных дел Катара Шейха Мухаммеда бин Абдулрахмана Аль Тани.