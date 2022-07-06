Таджикистан усиливает контроль на границе из-за коронавируса

Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана усилило меры для предотвращения распространения коронавируса. Как сообщил ТАСС в среду начальник управления санитарно-эпидемиологической безопасности, чрезвычайных ситуаций и экстренной медицинской помощи Минздрава Навруз Джафаров, введены термометрия и проверка наличия сертификатов о вакцинации, передает Day.Az.

"В целях предупреждения возможного проникновения коронавирусной инфекции усилены меры на границах - в аэропортах, наземных пунктах пропуска для всех приезжающих в Таджикистан будет проводиться термометрия и проверка на наличие сертификатов о вакцинации", - сообщил Джафаров. По его словам, это коснется, в первую очередь, граждан, прибывающих из Казахстана и Узбекистана, а также из ОАЭ и Турции. "Никаких ограничений на въезд в страну не введено", - подчеркнул собеседник. По его данным, в настоящее время в Таджикистане не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.

Иммунизация совершеннолетних граждан в Таджикистане началась с 3 июля 2021 года и, согласно решению штаба по противодействию коронавируса, является обязательной и бесплатной. Первые заразившиеся были выявлены в стране 30 апреля 2020 года. О новой вспышке инфекции штаб сообщил 21 июня 2021 года, с того же дня до 29 августа 2021 года Минздрав ежедневно сообщал о новых случаях заражения. С 29 августа 2021 года в республике новые случаи инфицирования регистрировались только 15 октября и несколько дней в ноябре, когда были выявлены в общей сложности 11 заразившихся. О новых инфицированных сообщали 21 января 2022 года, когда было выявлено 23 новых случая. Антиковидный штаб с 15 марта 2022 года отменил обязательный масочный режим, а также ограничения на проведение свадеб и других мероприятий.