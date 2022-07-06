Число заразившихся холерой в Ираке превысило 200 человек

Количество заразившихся холерой в Ираке превысило 200 человек. Об этом сообщило в среду агентство INA со ссылкой на министерство здравоохранения республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам представителя ведомства Сейфа аль-Бадара, за последние сутки в Ираке выявлено 39 новых случаев заражения, а общее число заболевших холерой достигло 208 человек, из которых двое умерли. Больше всего случаев приходится на провинцию Киркук, расположенную в Иракском Курдистане.

Последняя крупная вспышка холеры в Ираке произошла в 2015 году. Тогда из-за нехватки чистой питьевой воды число заболевших превысило две тысячи человек. В 2007 году в Ираке вспыхнула эпидемия холеры, в ходе которой было зарегистрировано около 7 тыс. случаев заражения, десять человек умерли.

Холера - острая инфекция, вызываемая микроорганизмом Vibrio cholerae. Заболевание сопровождается обильной диареей, которая становится причиной обезвоживания и сосудистой недостаточности. Инфицирование, как правило, происходит через зараженную воду или морепродукты. Вспышки холеры регулярно происходят в неблагополучных странах Азии и Африки, что в первую очередь связано с отсутствием у значительной части населения постоянного доступа к обработанной надлежащим образом питьевой воде.