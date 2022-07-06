Ювелирный дом Graff выплатил $7,5 млн хакерам

Британский ювелирный дом Graff Diamonds заплатил $7,5 млн хакерской группировке после утечки данных о высокопоставленных клиентах ювелирной компании. Информация приводится в лондонском судебном иске. Как утверждается в публикации агентства Bloomberg в среду, за атакой стоит группировка вымогателей Conti, некоторые участники которой могут находиться в России, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что ювелирный дом подал в суд на своего страховщика за убытки от вымогательства, заявив, что платеж должен быть покрыт их полисом. Компания Travelers Companies отказывается оплачивать убытки ювелира, вызванные выкупом в биткойнах, утверждает Graff Diamonds. "Мы крайне расстроены и разочарованы попыткой Travelers избежать урегулирования этого страхового риска. Они не оставили нам иного выбора, кроме как обратиться в Высокий суд с иском о взыскании", - заявил представитель Graff Diamonds.

Представители компании Travelers Companies не ответили на многочисленные просьбы о комментарии. Юристы, представляющие страховщика, отказались от комментариев.

Осенью ювелирный дом подвергся кибератаке, в результате чего произошла утечка данных о королевских семьях Саудовской Аравии, ОАЭ и Катара. Как отмечает Bloomberg, Conti извинилась перед семьями, что является необычным шагом для хакерской группы, но пригрозила утечкой новых данных ювелирного дома. "Наша цель - опубликовать как можно больше информации Graff Diamonds о финансовых декларациях неолиберальной плутократии США, Великобритании и ЕС, которая занимается отвратительно дорогими покупками, когда их страны терпят экономический крах", - заявила группа.