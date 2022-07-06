Десятки полицейских пострадали в ходе протестов в Северной Македонии

В ходе протестов в Северной Македонии против соглашения с соседней Болгарией 47 полицейских пострадали и 11 человек было арестовано. Об этом в среду сообщает агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Министерство внутренних дел Северной Македонии сообщает, что вышедшие на митинг во вторник в Скопье протестующие бросали камни, яйца, бутылки с зажигательной смесью и дорожные знаки в общественные здания и разбили несколько окон.

Протестующие выступили против соглашения Северной Македонии с соседней Болгарией. Процесс вступления Северной Македонии в ЕС был заблокирован Софией из-за спора, связанного с историей и языком. ЕС предложил рамки переговоров, призванные положить конец спору, которые Болгария поддержала в июне. Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что, если парламент Северной Македонии одобрит соглашение, она может начать переговоры о вступлении в ЕС в течение нескольких дней.

Болгария в ноябре 2020 года заблокировала начало переговоров между ЕС и Северной Македонией, выдвинув ряд требований к этой стране. Публично поддержав евроинтеграцию Северной Македонии, Болгария ожидает, что перед началом официальных переговоров будут решены открытые проблемы двусторонних отношений. В частности, София отказывается признавать наличие македонского языка, который она считает одним из диалектов болгарского, требует конституционных гарантий для болгарского меньшинства в Северной Македонии, которое насчитывает около 120 тыс. человек, подчеркивает необходимость объективного толкования событий совместной истории и выдвигает некоторые другие требования.