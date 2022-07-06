Минфин США внес в черный список по Ирану связанных с нефтью физических и юридических лиц

Министерство финансов США внесло в среду в санкционные списки по Ирану два физических лица, 13 юридических лиц из этой исламской республики, Вьетнама, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Сингапура, а также два нефтетанкера под флагами Габона и Панамы.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении ведомства.

Включенные в списки лица связаны с нефтью и перевозками.