https://news.day.az/world/1476973.html Минфин США внес в черный список по Ирану связанных с нефтью физических и юридических лиц
Минфин США внес в черный список по Ирану связанных с нефтью физических и юридических лиц
Министерство финансов США внесло в среду в санкционные списки по Ирану два физических лица, 13 юридических лиц из этой исламской республики, Вьетнама, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Сингапура, а также два нефтетанкера под флагами Габона и Панамы.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении ведомства.
Включенные в списки лица связаны с нефтью и перевозками.
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