Турция надеется на скорое создание «зерновых коридоров» из портов Украины
Турция прилагает все усилия для достижения скорых позитивных результатов в вопросе формирования "зерновых коридоров" из украинских портов.
Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в беседе с журналистами в среду в Анкаре, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
Акар привлек внимание к личным усилиям президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в вопросе урегулирования "продовольственного кризиса".
По его словам, соответствующие инстанции Турции предпринимают шаги в этом направлении в контексте поручений президента Эрдогана.
Турецкий министр отметил далее, что одной из составляющих проблемы является обеспечение безопасности судоходства в Черном море, для чего налажен диалог с Украиной, РФ и ООН.
Глава Минобороны не исключил, что в скором времени турецкая делегация может посетить Россию, или же российская делегация прибудет на переговоры в Турцию.
"Еще одним вопросом является устранение минной угрозы и защита портов. Налицо рамочный план ООН, который остается предметом обсуждений. Усилия Турции высоко оцениваются и зарубежными политиками и структурами", - сказал Акар.
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