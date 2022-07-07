https://news.day.az/world/1476975.html В Иране по подозрению в шпионаже задержали замглавы британской миссии
В Иране по подозрению в шпионаже задержали замглавы британской миссии
Корпус стражей исламской революции (элитные части иранских вооруженных сил) задержал по подозрению в шпионаже нескольких иностранных дипломатов, в том числе заместителя главы миссии Великобритании в Иране. Об этом сообщило в среду агентство Рейтер, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Находятся ли дипломаты под арестом, не уточняется.
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