В Иране по подозрению в шпионаже задержали замглавы британской миссии

Корпус стражей исламской революции (элитные части иранских вооруженных сил) задержал по подозрению в шпионаже нескольких иностранных дипломатов, в том числе заместителя главы миссии Великобритании в Иране. Об этом сообщило в среду агентство Рейтер, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Находятся ли дипломаты под арестом, не уточняется.