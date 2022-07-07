40 млн человек в мире столкнутся с голодом в 2022 году

С проблемой недоедания из-за ситуации в Украине столкнутся около 40 млн человек в мире.

Об этом заявил главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Максимо Тореро, выступая на конференции в ООН, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Агропромышленный сектор находится сейчас в состоянии серьезной неопределенности. <...> Если мы прогнозируем влияние (ситуации) в Украине, то мы будем иметь, по крайней мере, еще 40 млн человек в 2022 году, сталкивающихся с хроническим недоеданием", - сказал Тореро.

По его словам, в 2023 году с проблемой голода могут столкнуться уже более 70 млн человек.