https://news.day.az/world/1476976.html 40 млн человек в мире столкнутся с голодом в 2022 году
40 млн человек в мире столкнутся с голодом в 2022 году
С проблемой недоедания из-за ситуации в Украине столкнутся около 40 млн человек в мире.
Об этом заявил главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Максимо Тореро, выступая на конференции в ООН, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Агропромышленный сектор находится сейчас в состоянии серьезной неопределенности. <...> Если мы прогнозируем влияние (ситуации) в Украине, то мы будем иметь, по крайней мере, еще 40 млн человек в 2022 году, сталкивающихся с хроническим недоеданием", - сказал Тореро.
По его словам, в 2023 году с проблемой голода могут столкнуться уже более 70 млн человек.
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