Джонсон заявил, что не покинет свой пост

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, встретившийся в среду вечером с группой членов своего кабинета на Даунинг-стрит, заявил им, что не покинет свой пост.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил в среду вечером телеканал Sky News, по данным которого министры ранее прибыли в премьерскую резиденцию, чтобы убедить Джонсона освободить кресло ввиду нового скандала и череды отставок членов правительства.

Как в свою очередь отметили источники телеканала ITV, Джонсон ответил собеседникам, что они должны либо поддержать его и "сосредоточить усилия на достижении экономического роста" нынешним летом, либо столкнуться с "хаосом борьбы за лидерство" в партии и давлением оппозиции, которая будет добиваться скорейшего проведения парламентских выборов.