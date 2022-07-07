https://news.day.az/world/1476991.html МИД Великобритании опроверг информацию о задержании в Иране замглавы британской миссии
МИД Великобритании опроверг информацию о задержании в Иране замглавы британской миссии
МИД Великобритании назвал противоречащими истине заявления Ирана о задержании заместителя главы миссии Соединенного Королевства в исламской республике.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Reuters, ссылаясь на официального представителя ведомства.
"Сведения о задержании британского дипломата в Иране являются совершенно лживыми", - цитирует агентство сотрудника МИД.
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