МИД Великобритании опроверг информацию о задержании в Иране замглавы британской миссии
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МИД Великобритании назвал противоречащими истине заявления Ирана о задержании заместителя главы миссии Соединенного Королевства в исламской республике.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Reuters, ссылаясь на официального представителя ведомства.

"Сведения о задержании британского дипломата в Иране являются совершенно лживыми", - цитирует агентство сотрудника МИД.