Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что число заражений коронавирусом в мире резко возросло, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, за последние две недели заболеваемость COVID-19 выросла почти на 30 процентов. Он отметил, что это связано с распространением существующих подвидов омикрон-штамма коронавирусной инфекции. При этом выявляются и новые подвиды этого варианта.

"В Европе и Америке большинство случаев приходится на подварианты [омикрон-штамма] BA.4 и BA.5", - сказал он. Глава ВОЗ добавил, что в Индии был выявлен еще один подвид омикрона -BA.2.75. В настоящее время за ним ведется наблюдение.