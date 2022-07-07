ФРС США готова в следующий раз повысить ставку на 50 или 75 базисных пунктов

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка, готова повысить в конце июля базовую процентную ставку на 50 или 75 базисных пунктов для борьбы с высоким уровнем инфляции в стране.

Об этом свидетельствует отчет о состоявшемся 14-15 июня заседании руководящего комитета ФРС по открытому рынку, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"При обсуждении принятия возможных мер на предстоящих заседаниях участники по-прежнему ожидают, что для достижения целей комитета (целевого показателя инфляции в 2% - прим. ТАСС) будет целесообразным продолжающееся повышение ставки, - отмечается в документе. - В частности, участники высказали мнение, что повышение ставки на 50 или 75 базисных пунктов, вероятно, будет уместным на следующем заседании".

Таким образом, финрегулятор подчеркнул необходимость борьбы с инфляцией, даже если это означает замедление американской экономики, которая, по мнению аналитиков, может скатиться в рецессию. "Участники [заседания] признали, что ужесточение мер может на некоторое время замедлить темпы экономического роста, однако они считают, что возвращение инфляции к уровню 2% имеет решающее значение для достижения максимальной занятости на устойчивой основе", - подчеркивается в протоколе.

В середине июня ФРС повысила базовую процентную ставку впервые за последние десятилетия сразу на 75 базисных пунктов, до 1,5-1,75%. Ранее руководством финрегулятора исключалось такое повышение. ЦБ также ухудшил прогноз роста ВВП США в 2022 году до 1,7% с 2,8%, прогноз экономического роста на 2023 год также был снижен - до 1,7% с 2,2%, на 2024 год - до 1,9% с 2,0%. Следующее заседание американского регулятора состоится 27 июля.