В Канаде продолжает расти число случаев заражения оспой обезьян

Число выявленных случаев заражения оспой обезьян в Канаде продолжает расти и достигло 358. Об этом говорится в среду в заявлении канадского Министерства здравоохранения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС

"По состоянию на 6 июля провинции и территории [Канады] сообщили о 358 случаях заражения оспой обезьян", - сказали в ведомстве. В Минздраве добавили, что специалисты ведомства совместно с коллегами на местах в настоящее время проводят "расследования", после завершения которых число выявленных случаев заражения может увеличиться. В Министерстве здравоохранения Канады уточнили, что на сегодняшний день подобные случаи зафиксированы в четырех регионах страны. Больше всего зараженных в провинции Квебек - 236.

В Канаде первые случаи заболевания впервые были выявлены в середине мая в Монреале (провинция Квебек).