https://news.day.az/world/1477006.html Тяжелое ДТП около Кремля - ВИДЕО
Тяжелое ДТП около Кремля - ВИДЕО
Две легковушки столкнулись в непосредственной близости от московского Кремля. Погибли два человека и один пострадал.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, авария произошла на Большом Каменном мосту. Столкнулись Toyota Land Cruiser и Datsun.
Мощный удар унес жизни двух человек, еще один госпитализирован.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии.
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