Тяжелое ДТП около Кремля

Две легковушки столкнулись в непосредственной близости от московского Кремля. Погибли два человека и один пострадал.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, авария произошла на Большом Каменном мосту. Столкнулись Toyota Land Cruiser и Datsun.

Мощный удар унес жизни двух человек, еще один госпитализирован.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии.