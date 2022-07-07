В Японии мужчина с ножом напал на школьниц

Мужчина напал в четверг с ножом на двух школьниц в городе Сэндай на северо-востоке Японии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает агентство Kyodo, одна из них в результате произошедшего находится в тяжелом состоянии.

Пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу. 43-летний мужчина задержан на месте нападения. Он сообщил полицейским, что намеревался убить школьниц, хотя и не был знаком со своими жертвами. Сотрудники полиции приступили к расследованию обстоятельств произошедшего.