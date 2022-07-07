https://news.day.az/world/1477010.html В Японии мужчина с ножом напал на школьниц
В Японии мужчина с ножом напал на школьниц
Мужчина напал в четверг с ножом на двух школьниц в городе Сэндай на северо-востоке Японии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Как сообщает агентство Kyodo, одна из них в результате произошедшего находится в тяжелом состоянии.
Пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу. 43-летний мужчина задержан на месте нападения. Он сообщил полицейским, что намеревался убить школьниц, хотя и не был знаком со своими жертвами. Сотрудники полиции приступили к расследованию обстоятельств произошедшего.
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