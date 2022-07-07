В Ирландии объявили о введении налога на пустующие дома
Министр финансов Ирландии Паскаль Донохью анонсировал введение нового налога на пустующую недвижимость, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.
Он пояснил, что такая мера направлена на повышение эффективности использования жилья, а не на увеличение доходов государства. Согласно данным Налоговой администрации, в Ирландии пустуют более 57 000 домов, или около 3% всего жилья. Большая часть из них - 61% - пустуют не более года. Более 10% таких домов находятся в столице страны - Дублине.
"Решение проблемы незанятости и заброшенности, а также максимальное использование существующего жилищного фонда является приоритетной задачей правительства", - сказал министр.
Донохью отметил, что правительство готовит соответствующий законопроект, и в нем будут учтены особые обстоятельства, при которых жилье может пустовать: например, дома, отходящие наследникам по завещанию.
Напомним, что жилищная проблема остается одной из самых острых в Ирландии. На нее негативно повлиял спад жилищного строительства во время антикоронавирусных локдаунов, когда строительные компании фактически не могли работать.
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