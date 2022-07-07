У Маска и топ-менеджера его компании тайно родились близнецы
У американского предпринимателя и миллионера Илона Маска и директора по операциям основанной им компании Neuralink в 2021 году тайно родились близнецы, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.
Отмечается, что дети родились за несколько недель до рождения второго ребенка бизнесмена и канадской певицы Граймс.
В апреле Маск и Зилис обратились в суд с прошением об изменении имен близнецов, чтобы частью их второго имени стали фамилии отца и матери. Просьба была удовлетворена.
Шивон Зилис является директором по операциям и специальным проектам компании Neuralink. В августе 2021 года она приобрела дом в техасском городе Остин, стоимость которого оценивается в более 4 млн долларов. Адрес этого дома был указан Маском и Зилис в судебных документах.
По подсчетам издания, количество известных детей предпринимателя теперь равняется девяти.
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