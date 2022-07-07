У Маска и топ-менеджера его компании тайно родились близнецы

У американского предпринимателя и миллионера Илона Маска и директора по операциям основанной им компании Neuralink в 2021 году тайно родились близнецы, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Отмечается, что дети родились за несколько недель до рождения второго ребенка бизнесмена и канадской певицы Граймс.

В апреле Маск и Зилис обратились в суд с прошением об изменении имен близнецов, чтобы частью их второго имени стали фамилии отца и матери. Просьба была удовлетворена.

Шивон Зилис является директором по операциям и специальным проектам компании Neuralink. В августе 2021 года она приобрела дом в техасском городе Остин, стоимость которого оценивается в более 4 млн долларов. Адрес этого дома был указан Маском и Зилис в судебных документах.

По подсчетам издания, количество известных детей предпринимателя теперь равняется девяти.