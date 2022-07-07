Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала случаи заражения детей оспой обезьян. Об этом 6 июля в ходе брифинга сообщила глава секретариата по борьбе с оспой программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

По ее словам, имеются сообщения о случаях заболевания детей оспой обезьян. Она уточнила, что около трети из них на сегодняшний день приходятся на детей в возрасте до 10 лет, а половина - до пяти лет.

По словам Льюис, вероятно, дети младшего возраста заражаются в результате "воздействия в домашних условиях". Она добавила, что вопрос передачи оспы обезьян среди пациентов 18-19 лет все еще остается открытым.

В конце июня ВОЗ сообщила о 3 413 случаях заражения оспой обезьян в 50 странах с начала года. 6 июля в организации заявили о более чем 6 000 случаях оспы обезьян в 58 странах мира.

Вирус оспы обезьян начал распространяться в ряде стран Западной Европы и на других континентах. Случаи заражения регистрировали, в частности, в Австралии, Бельгии, Германии, Великобритании, Испании, Канаде, Италии, Португалии, Франции, США, Швеции, Швейцарии, Марокко, Бразилии, Латвии, Грузии и других странах.