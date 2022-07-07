Горит ангар с газовыми баллонами в Москве

Очевидцы сообщают о пожаре в ангаре на северо-востоке Москвы. Инцидент произошел на Сельскохозяйственной улице недалеко от набережной Яузы.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, площадь пожара составляет 200 квадратных метров.

Кроме того, предположительно, есть угроза взрыва находящихся рядом с эпицентром пожара газовых баллонов.

В настоящее время сотрудники МЧС локализовали возгорание, пострадавших нет.