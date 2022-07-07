https://news.day.az/world/1477053.html Горит ангар с газовыми баллонами в Москве - ВИДЕО
Горит ангар с газовыми баллонами в Москве - ВИДЕО
Очевидцы сообщают о пожаре в ангаре на северо-востоке Москвы. Инцидент произошел на Сельскохозяйственной улице недалеко от набережной Яузы.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, площадь пожара составляет 200 квадратных метров.
Кроме того, предположительно, есть угроза взрыва находящихся рядом с эпицентром пожара газовых баллонов.
В настоящее время сотрудники МЧС локализовали возгорание, пострадавших нет.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре