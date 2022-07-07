В Сингапуре казнен малайзиец, который пытался провезти в страну героин

В Сингапуре по приговору Высшего апелляционного суда казнен гражданин Малайзии Калвант Сингх, который пытался ввезти в страну героин, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сингх был арестован сингапурскими властями в 2013 году и после проведенного расследования был приговорен к высшей мере наказания в 2016 году - Высший апелляционный суд отклонил его апелляцию и последнее прошение о помиловании.

Лица, перевозящие наркотики через или в Сингапур, подлежат по местным законам к смертной казни через повешение на рассвете. Предыдущий смертный приговор был приведен в исполнение 27-го апреля - был казнен другой гражданин Малайзии, также обвиненный в перевозке героина.

Сингапур известен своим жестким сводом законов и не менее суровыми мерами против нарушителей - так, в стране категорически запрещено употребление жевательной резинки, вождение автомобиля в одиночку в позднее время и подключение к чужой сети Wi-Fi. Казни за эти нарушения не предусмотрено, однако туристы и местные жители могут получить значительные штрафы.