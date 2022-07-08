Житель Йемена съел сырого голубя на глазах у прохожих

В Йемене местный житель на глазах у прохожих съел убитого голубя. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел в городе Ярим. На видеозаписи, опубликованной в соцсетях, видно, как мужчина стоит посреди улицы и откусывает от птицы куски вместе с перьями. Прохожие в свою очередь стали смеяться над странным горожанином.

Пользователи соцсетей предположили, что человек на видео, вероятно, страдает от психических заболеваний. Другие сочли, что мужчина съел голубя, так как страдал от голода.