https://news.day.az/world/1477064.html Житель Йемена съел сырого голубя на глазах у прохожих - ВИДЕО
Житель Йемена съел сырого голубя на глазах у прохожих - ВИДЕО
В Йемене местный житель на глазах у прохожих съел убитого голубя. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Инцидент произошел в городе Ярим. На видеозаписи, опубликованной в соцсетях, видно, как мужчина стоит посреди улицы и откусывает от птицы куски вместе с перьями. Прохожие в свою очередь стали смеяться над странным горожанином.
Пользователи соцсетей предположили, что человек на видео, вероятно, страдает от психических заболеваний. Другие сочли, что мужчина съел голубя, так как страдал от голода.
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