Израиль и Турция подпишут соглашение в сфере авиации

Израиль и Турция впервые после 1951 года подпишут соглашение в сфере авиации.

Как передает Day.Az, об этом сообщает сайт haberler.com со ссылкой на израильских официальных лиц.

Израильская сторона заявила, что благодаря новому соглашению авиакомпании страны смогут осуществлять полеты в ряд городов Турции.