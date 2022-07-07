https://news.day.az/world/1477072.html Израиль и Турция подпишут соглашение в сфере авиации
Израиль и Турция подпишут соглашение в сфере авиации
Израиль и Турция впервые после 1951 года подпишут соглашение в сфере авиации.
Как передает Day.Az, об этом сообщает сайт haberler.com со ссылкой на израильских официальных лиц.
Израильская сторона заявила, что благодаря новому соглашению авиакомпании страны смогут осуществлять полеты в ряд городов Турции.
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