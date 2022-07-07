https://news.day.az/world/1477075.html Кадры, снятые во время наводнения в Пакистане - ВИДЕО
Кадры, снятые во время наводнения в Пакистане - ВИДЕО
В Сети появились кадры, снятые во время наводнения в Пакистане.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Во время наводнения группа молодых людей решила снять себя на фоне надвигающейся на них сильной волны. Не ожидав последствий и силу наводнения, волна настигла их в считанные секунды. После, волна сбила с ног любительницу экстремальных видео.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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