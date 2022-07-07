В Сети появились кадры, снятые во время наводнения в Пакистане.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Во время наводнения группа молодых людей решила снять себя на фоне надвигающейся на них сильной волны. Не ожидав последствий и силу наводнения, волна настигла их в считанные секунды. После, волна сбила с ног любительницу экстремальных видео.

Представляем вашему вниманию данное видео: