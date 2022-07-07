ООН бьет тревогу: Все больше людей не могут позволить себе нормально питаться

Человечество отдаляется от поставленной цели - искоренить голод к 2030 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, к такому выводу пришли эксперты ООН, согласно которым, в прошлом году по всему миру недоедали около 830 миллионов человек, что составляет 10% населения планеты. Число голодающих выросло на 46 миллионов по сравнению с 2020 годом. Всего с начала пандемии на 150 миллионов увеличилось число людей, страдающих от дефицита продовольствия.

Катастрофическая ситуация с продовольствием сложилась в Азии, Африки, Латинской Америке и странах Карибского бассейна.

В докладе пяти агентств и фондов ООН, среди которых ЮНЕСЕФ и Всемирная продовольственная программа, не учитываются негативные последствия войны в Украине - разрыв логистических цепочек, рост цен на рынках зерна, удобрений и энергетики.

Теперь ситуация в мире резко усугубилась. Если ничего не изменится, то в 2030 году 670 миллионов человек будут голодать - это примерно столько же, сколько было зафиксировано в 2015-м.