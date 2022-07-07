Протесты в Боснии

В столице Боснии Сараево более 2000 человек вышли на улицу, протестуя против роста цен на основные продукты питания, а также на топливо и различные услуги, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Люди недовольны действиями властей, которые, по их мнению, не принимают должных мер по обузданию инфляции, а заботятся лишь о собственных интересах. Депутаты боснийского парламента недавно проголосовали за повышение своей зарплаты на 300 евро.