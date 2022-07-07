Германию теперь охватила мясная инфляция. В разгар сезона барбекю цены на свинину взлетели на 20 процентов, птица подорожала на 23, а говядина и телятина - на 22 процента, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Из-за этого немцы вынуждены не просто отказываться от пикников, многие кардинально меняют свои пищевые привычки. Кто-то стал реже покупать мясную продукцию, а кто-то и вовсе от нее отказался.

На фоне антироссийских санкций кризис в ФРГ лишь усугубляется. Провальность такой политики понимают уже и сами чиновники. Представитель парламентского комитета Клаус Эрнст призвал к диалогу с Москвой и отмене ограничений, иначе придется готовиться к худшему.

"От сбоя в газоснабжении сильно пострадают не только граждане, но он еще и приведет к катастрофическим последствиям для промышленности. Перебои в газоснабжении могут нанести промышленному хребту Германии непоправимый урон", - сказал Эрнст.

По словам Эрнста, вводя санкции, Германия рубит сук, на котором сидит. Чиновник отметил - несмотря на снижение объема продаж, доход России от торговли в энергетическом секторе увеличился втрое, тогда как немецкая экономика терпит убытки.