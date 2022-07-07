Запасы нефти в США снизились более чем на 1 млн баррелей за неделю

Коммерческие запасы нефти в США (кроме стратегического резерва) за неделю, которая завершилась 1 июля, сократились на 1,1 млн баррелей.

Об этом сообщили аналитики, опрошенные порталом DailyFX, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Аналитики посчитали, что коммерческие запасы нефти в США за неделю сократились до 414,5 млн баррелей. При этом подтверждающие данную цифру данные должны выйти в еженедельном обзоре Минэнерго страны 7 июля в 19.00 по бакинскому времени.