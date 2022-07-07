https://news.day.az/world/1477152.html ВОЗ сообщила о двух случаях смерти от оспы обезьян с 27 июня
ВОЗ сообщила о двух случаях смерти от оспы обезьян с 27 июня
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выявила два новых случая смерти от оспы обезьян после предыдущего обновления информации о заболеваемости 27 июня. Об этом в четверг сообщает агентство Reuters со ссылкой на доклад ВОЗ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"С момента публикации предыдущих новостей о вспышке заболевания (оспой обезьян - прим. ТАСС) 27 июня 2022 года было зарегистрировано 2614 новых случаев (рост на 77%) и два новых случая смерти", - говорится в докладе.
По данным ВОЗ, общее число смертей от оспы обезьян с начала года возросло до трех. Все три случая смерти были зарегистрированы в Африке.
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