Джонсон выбрал новых членов правительства вместо подавших в отставку

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выбрал всех новых членов правительства вместо тех, кто подал в отставку за последние дни. Об этом сообщили в агентстве Блумберг со ссылкой на источник, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Джонсон начинает назначения временных (членов) кабинета министров, люди соглашаются на должности", - отмечается в сообщении агентства.

По данным Sky News, имена новых членов правительства огласят уже в ближайшее время.

7 июля в Sky News сообщали о том, за последние два дня 50 политиков вышли из состава правительства Бориса Джонсона.