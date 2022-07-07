https://news.day.az/world/1477158.html Джонсон выбрал новых членов правительства вместо подавших в отставку - ВИДЕО
Джонсон выбрал новых членов правительства вместо подавших в отставку - ВИДЕО
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выбрал всех новых членов правительства вместо тех, кто подал в отставку за последние дни. Об этом сообщили в агентстве Блумберг со ссылкой на источник, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
"Джонсон начинает назначения временных (членов) кабинета министров, люди соглашаются на должности", - отмечается в сообщении агентства.
По данным Sky News, имена новых членов правительства огласят уже в ближайшее время.
7 июля в Sky News сообщали о том, за последние два дня 50 политиков вышли из состава правительства Бориса Джонсона.
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