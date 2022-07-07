Борис Джонсон заявил, что уходит с поста лидера Консервативной партии и уйдет с поста премьер-министра после того, как будет выбран его преемник от консерваторов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Сейчас ясно, что воля парламентской консервативной партии состоит в том, чтобы был новый лидер этой партии и, следовательно, новый премьер-министр. Я договорился с председателем комитета Грэмом Брэди о том, что процесс выбора этого нового лидера должен начаться сейчас, а сроки будут объявлены на следующей неделе", - отметил он.