https://news.day.az/world/1477182.html Борис Джонсон заявил, что уходит с поста
Борис Джонсон заявил, что уходит с поста
Борис Джонсон заявил, что уходит с поста лидера Консервативной партии и уйдет с поста премьер-министра после того, как будет выбран его преемник от консерваторов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Сейчас ясно, что воля парламентской консервативной партии состоит в том, чтобы был новый лидер этой партии и, следовательно, новый премьер-министр. Я договорился с председателем комитета Грэмом Брэди о том, что процесс выбора этого нового лидера должен начаться сейчас, а сроки будут объявлены на следующей неделе", - отметил он.
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