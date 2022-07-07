Торопившиеся развестись супруги решили остаться вместе после аварии из-за спешки

Торопившиеся поскорее развестись супруги из Китая попали в аварию и решили остаться вместе. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Спешка объяснялась тем, что чета стремились добраться до родного города и успеть подписать документы о разводе прежде, чем истекут сроки действия их тестов на COVID-19, без которых передвигаться по Китаю нельзя.

Мужчина гнал по шоссе машину, в котором находилась и его супруга, не справился с управлением на съезде и пробил заграждение. Он не стал дожидаться полиции и поспешил скрыться с места происшествия, однако уже на следующем контрольно-пропускном пункте автоинспекции пару задержали.

Сотрудники правоохранительных органов обязали нарушителя отработать пять часов на том самом КПП. За это время мужчина успокоился, помирился с женой, и они решили не разводиться.

Пользователей китайских соцсетей история неудачного развода развеселила. "Это однозначно подтверждает поговорку, что вся спешка - от дьявола", - написал один из комментаторов.