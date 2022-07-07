https://news.day.az/world/1477218.html В Японии мужчина напал с ножом на двух школьниц
В Японии мужчина напал с ножом на двух школьниц
Сегодня в городе Сэндай на северо-востоке Японии неизвестный 43-летний мужчина ранил ножом двух школьниц, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Обе девочки госпитализированы - одна из них находится в тяжелом состоянии.
Нападавшего удалось задержать. Он заявил сотрудникам правоохранительных органов, что не был знаком с ними, но хотел их убить. Мотивы злоумышленника не сообщаются.
По данному факту проводится расследование.
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