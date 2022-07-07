В Японии мужчина напал с ножом на двух школьниц

Сегодня в городе Сэндай на северо-востоке Японии неизвестный 43-летний мужчина ранил ножом двух школьниц, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Обе девочки госпитализированы - одна из них находится в тяжелом состоянии.

Нападавшего удалось задержать. Он заявил сотрудникам правоохранительных органов, что не был знаком с ними, но хотел их убить. Мотивы злоумышленника не сообщаются.

По данному факту проводится расследование.