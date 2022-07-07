Детали переговоров Джонсона и Зеленского

Великобритания продолжит поставки вооружений на Украину вне зависимости от того, кто займет пост премьера после ушедшего в отставку Бориса Джонсона. Об этом заявила канцелярия на Даунинг-стрит по итогам телефонного разговора между объявившим ранее об отставке главой британского правительства Борисом Джонсоном и президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Премьер-министр указал на непоколебимую межпартийную британскую поддержку людей президента Зеленского и заявил, что Великобритания продолжит поставлять необходимую оборонительную помощь так долго, как это необходимо", - говорится в заявлении.

По словам британского премьера, в предстоящие недели Лондон будет работать со своими партнерами над тем, чтобы "положить конец зерновой блокаде".

Зеленский, в свою очередь, поблагодарил Джонсона "за его решительные действия на Украине и заявил, что украинский народ благодарен за усилия Великобритании".