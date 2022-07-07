Мощный ливень с грозой обрушились на Москву

Ураган пришел в Москву в четверг, 7 июля. В столице РФ сильнейший ливень, гроза и мощные порывы ветра, которые порой достигают 23 метров в секунду. В воздух поднялось все, что было плохо закреплено: рекламные щиты, мусорные баки. В Москве десятки поваленных деревьев: где-то они перегородили дорогу, трамвайные пути, а где-то придавили припаркованные автомобили. Сейчас начинают приходить сообщения о пострадавших пешеходах. Последние данные о ситуации в столице собрал РЕН-ТВ, передает Day.Az.

Жаркая погода в столице РФ в мгновенье изменилась на сильнейшую грозу. По словам очевидцев, во время грозы молния попала по куполу церкви Иверской иконы Божьей матери, от чего та мгновенно вспыхнула. На месте работают пожарные, на данный момент информации о пострадавших нет.

Из-за резко сменившиеся погоды дороги столицы затопило. Образовались сильнейшие пробки. На некоторых улицах из-за сильного ветра с корнями вырваны деревья. По данным метеорологов, непогода продлится до полуночи. Людям во избежание несчастных случаев лучше оставаться дома.

На дорогах Москвы наблюдаются пробки в 8-9 баллов. Сообщается, что из-за сильного удара молнии пострадали жилые здания.