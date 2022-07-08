Небо над США окрасилось в ярко-зеленый

Небо над американским штатом Южная Дакота окрасилось ярко-зеленый цвет во время грозы. Как передает Day.Az, об этом сообщает газета USA Today.

По словам очевидцев, во время шторма небо из голубого внезапно превратилось в зеленое. Некоторые жители США почувствовали, что оказались в сериале "Очень странные дела", а другие пытались найти научное обоснование произошедшему.

Однако, по словам метеоролога Кори Мартин, явлению есть простое объяснение. Гроза началась в штате ближе к вечеру - яркий закатный свет солнца начал преломляться и взаимодействовать с частицами воды и льда, которые имеют голубоватый оттенок. Специалист добавил, что для достижения подобного эффекта необходимо очень много жидкости.