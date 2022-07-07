Турецкая армия продолжает уничтожать террористов в Сирии

ВС Турции нейтрализовали шесть террористов YPG (сирийского крыла PПК) на севере Сирии.

Об этом в четверг, 7 июля сообщили в Министерстве национальной обороны Турции, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Террористы пытались атаковать зоны проведения операций "Оливковая ветвь" и "Щит Евфрата", но были успешно ликвидированы.