https://news.day.az/world/1477266.html Турецкая армия продолжает уничтожать террористов в Сирии
Турецкая армия продолжает уничтожать террористов в Сирии
ВС Турции нейтрализовали шесть террористов YPG (сирийского крыла PПК) на севере Сирии.
Об этом в четверг, 7 июля сообщили в Министерстве национальной обороны Турции, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
Террористы пытались атаковать зоны проведения операций "Оливковая ветвь" и "Щит Евфрата", но были успешно ликвидированы.
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