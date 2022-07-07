https://news.day.az/world/1477268.html Германии угрожает банкротство?
Германии угрожает банкротство?
Канцлер ФРГ Олаф Шольц на телеканале ZDF высказался об угрозе банкротства для Германии, заявив, что стране не грозит такой сценарий, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Нет, совершенно нет", - сказал канцлер ФРГ, отвечая на соответствующий вопрос. Он добавил, что, по всем прогнозам, при условии, что не будет большого промышленного кризиса или эскалации войны с общемировыми последствиями, то в достаточно короткое время долговой уровень достигнет докоронавирусного.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре