https://news.day.az/world/1477270.html Еще одна страна ратифицировала вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Еще одна страна ратифицировала вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Сейм Польши (нижняя палата парламента) в четверг единогласно одобрил присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, сообщил представитель польского Агентства внутренней безопасности Станислав Жарын, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
"Хорошие новости! Сейм - нижняя палата парламента Польши - единогласным решением ратифицировал документы по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО", - написал Жарын в твиттере.
Ранее протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО ратифицировали Эстония, Исландия, Канада.
Процесс ратификации вступления Швеции и Финляндии в НАТО стартовал 5 июля.
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