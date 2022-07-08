Директор Секретной службы США уходит в отставку

Директор Секретной службы США Джеймс Мюррей уходит в отставку. Об этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена и его супруги, распространенном в четверг, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы невероятно признательны ему за службу стране и нашей семье", - говорится в документе.

Секретная служба США отвечает за охрану первых лиц государства.