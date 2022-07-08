https://news.day.az/world/1477275.html Директор Секретной службы США уходит в отставку
Директор Секретной службы США уходит в отставку
Директор Секретной службы США Джеймс Мюррей уходит в отставку. Об этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена и его супруги, распространенном в четверг, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Мы невероятно признательны ему за службу стране и нашей семье", - говорится в документе.
Секретная служба США отвечает за охрану первых лиц государства.
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