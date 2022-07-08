Дерево проломило авто во время мощного ливня в Москве

В распоряжении "Известий" появились кадры, на которых запечатлено падение дерева на автомобили во время "залпового" ливня с грозой в Москве, передает Day.Az.

Инцидент произошел на улице Серпуховский вал. Одна из машин получила серьезные повреждения. Владелец иномарки Роман с грустью констатировал, что ему "повезло больше всех".

"Пострадало три машины. Одна совсем сильно - проломило крышу, выбило стекла", - пояснил хозяин авто в беседе с РЕН ТВ.