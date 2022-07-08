https://news.day.az/world/1477277.html Дерево проломило авто во время мощного ливня в Москве - ВИДЕО
Дерево проломило авто во время мощного ливня в Москве - ВИДЕО
В распоряжении "Известий" появились кадры, на которых запечатлено падение дерева на автомобили во время "залпового" ливня с грозой в Москве, передает Day.Az.
Инцидент произошел на улице Серпуховский вал. Одна из машин получила серьезные повреждения. Владелец иномарки Роман с грустью констатировал, что ему "повезло больше всех".
"Пострадало три машины. Одна совсем сильно - проломило крышу, выбило стекла", - пояснил хозяин авто в беседе с РЕН ТВ.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре