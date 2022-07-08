В Новой Зеландии закрылись школы из-за непогоды

Сильные осадки и штормовой ветер стали причиной ограничения движения транспорта на Южном острове Новой Зеландии, десятки общеобразовательных школ закрыты из-за непогоды. Об этом в пятницу сообщил новостной портал Stuff, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, обильный снег выпал на большей части Южного острова. В ряде районов Северного острова прогнозируются экстремальные погодные условия из-за ливней и штормового ветра.

Снежные заносы парализовали движение по двум ключевым автомагистралям, связывающим города в центральной части Южного острова. По данным метеослужбы страны, толщина снежного покрова в ряде районов превышает 30 см. "На Южном острове действуют предупреждения о снегопадах и заносах на дорогах", - указали в метеослужбе.

По данным энергетической компании Alpine Energy, более 110 домов в регионе остались без электроэнергии и телефонной связи из-за поврежденных упавшими деревьями линий электропередачи. На западном побережье Южного острова были закрыты общеобразовательные школы и приостановлено движение общественного транспорта.