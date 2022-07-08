Экс-премьер Японии скончался?

10:22

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что бывший глава правительства Синдзо Абэ после покушения находится в тяжелом состоянии.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом передает телеканал NHK.

"Сегодня в префектуре Нара на бывшего премьер-министра Абэ было совершено нападение. Его состояние крайне тяжелое", - сказал он.

Агентство Kyodo со ссылкой на полицию сообщает, что политик получил огнестрельное ранение в шею справа и в область груди слева.

Синдзо Абэ подвергся нападению во время уличного выступления в ходе предвыборной кампании в городе Нара. Политик был ранен из огнестрельного оружия и госпитализирован без сознания. В пожарном управлении префектуры сообщили, что он находится в "состоянии остановки сердца и легких" - так в Японии называют клиническую смерть, которую подтвердить может только врач, а не спасатели.

По предварительным данным, нападавший - 41-летний Тэцуя Ямагами, который ранее служил в морских силах самообороны Японии. В настоящее время он задержан.

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09:28

Скончался бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Как передает Day.Az, об этом сообщил министр финансов Великобритании Надим Захави в Twitter.

"Трагические новости из Японии. Премьер-министр Синдзо Абэ скончался в результате покушения. Мы занимаемся политикой, чтобы служить и пытаться сделать мир лучше, хороший человек отдал свою жизнь в борьбе за это. Да упокоится его душа", - говорится в публикации.