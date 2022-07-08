https://news.day.az/world/1477289.html До настоящего времени в Италии коронавирусом заразились свыше 19 миллионов человек
До настоящего времени в Италии коронавирусом заразились свыше 19 миллионов человек
До настоящего времени в Италии зарегистрировано свыше 19 миллионов фактов заражения инфекцией COVID-19.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно информации Министерства здравоохранения Италии, за последние сутки число заразившихся коронавирусом в стране возросло на 107 тысяч 240 человек и составило 19 миллионов 157 тысяч 174. А число жертв COVID-19 достигло 168 тысяч 864.
В настоящее время в стране 1 миллион 189 тысяч 802 активных больных коронавирусом, 343 из них в отделении реанимации.
За период пандемии в Италии выздоровели от вируса 17 миллионов 789 тысяч 613 человек.
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