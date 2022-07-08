Москвичи показали кадры "залпового" ливня

Жители Москвы опубликовали в социальных сетях видеозаписи и фотографии "залпового" ливня с грозой, который обрушился на столицу 7 июля, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Многие улицы в центре города буквально ушли под воду, во многих районах оказались повалены деревья и разбиты автомобили. Непогода даже вмешалась в работу в метро: некоторое время было затруднено движение поездов на Замоскворецкой линии.

Сейчас городские службы Москвы устраняют последствия удара стихии. Известно как минимум об одном пострадавшем.