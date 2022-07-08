Кадры смертельной аварии в Приморье снял регистратор

Как сообщает издание newsvl.ru, ДТП случилось в пятницу в районе поселка Шкотово. Грузовик следовал в сторону Находки и на повороте столкнулся с автомобилем, предположительно, марки Honda. Приморская Госавтоинспекция подтвердила гибель одного человека, другой официальной информации об обстоятельствах аварии пока не приводится, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Судя по кадрам, снятым из машины, следовавшей за большегрузом, задняя часть фуры находилась на правой полосе, но самого момента столкновения на записи регистратора не видно.

В объектив попал автомобиль, отскочивший после удара на обочину. Грузовик после аварии съехал в кювет. Легковушка получила серьезные повреждения. Детали происшествия выясняются. Движение на аварийном участке затруднено в обе стороны.