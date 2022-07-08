Реакция на отставку британского премьера Бориса Джонсона

Борис Джонсон заявил о своей отставке под аплодисменты жены и сторонников, но последние соцопросы свидетельствует о сокрушительном падении рейтинга политика, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен с чувством облегчения отреагировала на отставку Джонсона, с которым у нее были натянутые отношения. Думаю, что в действительности досрочных выборов не будет. Конечно, новому лидеру тори, новому премьер-министру потребуется время, чтобы обосноваться и, предположительно, устранить какие-то последствия ущерба, глубокого ущерба, который Борис Джонсон нанес Консервативной партии, хотя они сами позволили ему это сделать", - заявила она.